Очередная, наполненная пессимизмом статья о контрнаступлении ВСУ в западных СМИ. Washington Post пишет, что у Киева "заканчиваются варианты", поскольку "контрнаступление застопорилось".

"Продвижение Киева ограничено горсткой деревень, российские войска продвигаются вперед на севере", - рисует картину издание.

Это вызывает опасения, что конфликт заходит в тупик, и международная поддержка может ослабнуть.

Маловероятно, что Украина сможет обеспечить прорыв, не задействовав всех своих резервов и без дополнительных поставок оружия.

Вопрос резервов не прост, поскольку Киев и Москва сейчас находятся в фазе истощения, пытаясь взаимно уменьшить ресурсы противника, а не добиться значительных территориальных успехов.

Издание также считает, что атаки украинских дронов по территории РФ призваны "отвлечь внимание от медленного наземного контрнаступления Украины, но они вряд ли склонят баланс войны в пользу Киева".

"Украинцы просто не имеют возможностей для создания достаточного количества беспилотников и нанесения ударов вглубь территории России по такому количеству целей, чтобы подорвать волю России к войне", - сказал Боб Гамильтон, полковник армии США в отставке.

Другие эксперты считают, что удары по военным и логистическим объектам РФ не отразились на российской линии фронта.

"Мы знаем, что положение России ухудшилось, но оно не ухудшилось до такой степени, чтобы можно было ожидать неминуемого краха", - сказал Франц-Стефан Гэди, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

При этом расширение использования дронов по территории России может отодвинуть перспективы предоставления дальнобойных ракет от США.

"Это может вызвать у Запада беспокойство по поводу того, будет ли Украина проявлять сдержанность (в случае передачи ракет - Ред.)", - сказала Келли Греко, старший научный сотрудник Центра Стимсона.

Ранее Washington Post со ссылкой на разведсообщество США писало, что Украина в этом году не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя.

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