Жителя Шостки Сумской области без кисти руки намерены признать годным к воинской службе.

Историю Александра Денисенко из Сумской области рассказали в соцсетях.

У Денисенко II группа инвалидности - с детства отсутствует кисть (анатомическая кукса). Также у мужчины анатомическое повреждение глаза, что отражается на качестве зрения.

Со всеми документами он отправился в военкомат по повестке. Однако там, по его словам, сказали, что "справки ничего не значат".

В итоге украинца без кисти руки отправили на военно-врачебную комиссию и сказали, что в армии у него "будет легкая работа".

Комментарии под сообщением преимущественно гневные. Украинцы считают, что "в ТЦК поступили по-скотски", рекомендовали военкомам "вернуть своих мажорных сыновей из-за границы" и отправить их на службу.

Ранее на Львовщине парню без рук вручили повестку и сняли с учёта только после скандала в соцсетях. Об этом случае написали и западные СМИ.

Мы также рассказывали, что в Раде считают, что в четвертую "волну" мобилизации воевать пойдут все мужчины Украины.