Представитель президента в Верховной Раде Фёдор Вениславский опроверг свои же вчерашние слова о том, что гражданкам Украины, которые станут на воинский учет, будет ограничен выезд за границу.

Теперь он заявляет, что ограничения будут касаться только уже мобилизованных в армию женщин.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — сказал Вениславский.

По его словам, женщинам, которые будут поставлены на военный учёт, не планируют запрещать выезд за границу. Хотя вчера он утверждал обратное.

"Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных", — говорил представитель президента.

Мы приводили вчерашнее заявление Вениславского о том, что военнообязанным женщинам, которые станут на учёт, ограничат выезд за границу.

Намомним, с 1 октября женщины-медики и фармацевты обязаны стать на военный учёт.