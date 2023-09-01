Кабмин разрешил выезжать за границу студентам и курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям и не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук у себя в телеграм-канале.

По его словам, такие люди смогут уехать из Украины для получения практической лётной подготовки в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства в Украине.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что украинские пилоты ещё не отправлялись на обучение за границу — списки лётчиков для обучения на современных истребителях давно сформированы, но пока ни один украинский пилот не выехал на обучение в другие страны.

Как мы сообщали, руководитель Украинского института будущего Вадима Денисенко запретить или ограничить мужчинам выезд из Украины и после окончания войны для "сохранения нации". В МВД открестились от слов Денисенко.

"Высказывание господина Денисенко о запрете выезда мужчинам за границу – личное мнение. Просьба не считать это позицией МВД Украины", — говорится в заявлении ведомства.