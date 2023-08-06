В Министерстве внутренних дел прокомментировали предложение не выпускать мужчин за границу в течение трех лет после окончания войны. В ведомстве открестились от этой идеи.

Комментарий появился в телеграм-канале МВД.

"Высказывание господина Денисенко о запрете выезда мужчинам за границу - личное мнение. Просьба не считать это позицией МВД Украины", - говорится в заявлении ведомства.

Реакция министерства появилась потому, что многие СМИ назвали главу Украинского института будущего Вадима Денисенко как советника министра внутренних дел.

Но в МВД это опровергли.

"Вадим Денисенко не является советником министра внутренних дел", - отметила представитель министерства Марьяна Рева.

Напомним, Денисенко у себя на странице в Фейсбуке заявил, что после окончания войны нужно как минимум на три года запретить выезжать мужчинам из страны, "иначе мы просто не сохранимся как нация". Это заявление вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей.

После шумихи Денисенко в комментарии "Стране" объяснил, почему он высказал такое предложение.

"Речь не о том, чтобы полностью запретить выезд для мужчин, а о том, чтобы усложнить. Например, если нужно выехать на лечение, в командировку, на месяц в отпуск тем, кто прошёл войну, так допустимо. Но такого повального, свободного выезда как это было до войны, нельзя допустить", - сказал Денисенко.