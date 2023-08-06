Автор скандального поста о необходимости запретить мужчинам выезд из Украины минимум на три года после окончания войны, руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в комментарии "Стране" объяснил, почему он высказал такое предложение.

"Речь не о том, чтобы полностью запретить выезд для мужчин, а о том, чтоб усложнить. Например, если нужно выехать на лечение, в командировку, на месяц в отпуск тем, кто прошёл войну - так допустимо. Но такого повального, свободного выезда как это было до войны - нельзя допустить", - сказал Вадим Денисенко.

Главная причина необходимости такого запрета, по его мнению, - демографическая.

"Сейчас за границей находится около 7 миллионов наших людей, а возвращаться планируют только около 3,5 млн. Реакция на мой пост хорошо показала "чемоданное настроение" в обществе. Если сейчас открыть границы, то большое количество мужчин сразу же выедет. Нужно понимать, что страны Европы делают все для того, чтобы решить свои демографические проблемы, в том числе, благодаря украинцам. Например, в 2021 году польский центробанк выполнял ключевую задачу: привлечение в свою экономику украинцев и белорусов. И вся Центральная Европа продолжит работать над этими задачами дальше", - сказал Вадим Денисенко.

Кроме этого, он ответил на основные аргументы противников данного предложения. А именно нарушение прав человека и коррупционную составляющую в случае введения запрета.

"Да, коррупционная составляющая безусловно будет. Но даже учитывая эту составляющую сейчас, часть людей все равно остается, не выезжает. Нарушение прав человека? Да, это нарушение прав человека, но, наверное, нужно решать, что важнее: частичный запрет на выезд или - сохранение нации", - отметил Вадим Денисенко.

Напомним, более 11% мужчин призывного возраста не вернулись в Украину, получив возможность выехать по системе "Шлях".