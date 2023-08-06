Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко у себя на странице в Facebook заявил, что после окончания войны нужно как минимум на три года запретить выезжать мужчинам из страны - "иначе мы просто не сохранимся как нация".

"Иногда я думаю, а что бы я хотел сделать после войны и честно, больше всего хочу пройти так называемой дорогой святого Винсента. Но есть одно "но". Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще как минимум на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся как нация. Одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 – это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн. человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению – лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет и не будет. К сожалению", - пишет Денисенко.

Такое заявление вызвало бурное обсуждение в сети.

Пользователи Facebook пишут, что многие украинцы болезненно переживают все ограничения, связанные с войной: централизацию телевидения, наличие военной цензуры, ограничения на выражение критических мыслей, те же ограничения в перемещении и другие вещи, которые вынужденно приходится терпеть.

"Потому что сейчас меньшее зло. Но нужно понимать, что этот ресурс терпения не вечен. Выиграть войну и получить новые ограничения на такое вряд ли кто-то согласится. И общественный договор будет расторгнут в одностороннем порядке со стороны общества. Вместо этого необходимо создавать условия для комфортной жизни для тех, кто хочет здесь жить", - пишет Юрий Чевордов.

Также комментаторы считают, что вместо запретов, которые только усугубят ситуацию, нужно мотивировать людей не выезжать из страны.

"Нужно не запрещать, выезжать, а мотивировать оставаться. В первом случае мужчины все равно найдут возможность убежать. Во втором – к нам начнут возвращаться", - пишет Виктор Таран.

В комментарии под самим постом многие также раскритиковали предложение Денисенко.

"Лучше и женщинам тоже запретить. И навсегда. Как в СССР", - пишет экономист Глеб Вышлинский.

Ранее 21% опрошенных "Украинским институтом будущего" украинцев заявили, что у них есть знакомые мужчины, которые незаконно выехали после начала полномасштабного вторжения РФ. Среди способов выезда чаще всего респонденты называли волонтерскую деятельность (23%) и взятку при пересечении границы (23%). 16% называли оформление инвалидности, 15% - необходимостью ухода за инвалидом.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне.