До 150 человек в день получают отказы при выезде из Украины за границу. Ещё порядка 20 человек задерживают при попытке незаконного пересечения.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, некоторые мужчины даже подделывают свидетельство о смерти жены, чтобы уехать за границу.

"Делают это потому, что родителям-одиночкам разрешено пересекать границу. Также подделывают документы о своих детях - пытаются предоставить свидетельство, что якобы имеют троих детей в возрасте до 18 лет. Или документы по военкоматам, что они непригодны к военной службе", - сообщил представитель пограничников.

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Ранее ведомство заявило, что ужесточает выезд по системе "Шлях". Госпогранслужба сообщает, что будет более тщательно подходить к "установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях".

Мы сообщали, что более 11% мужчин призывного возраста не вернулись в Украину, получив возможность выехать по системе "Шлях". Речь идет о 9 373 выехавших. По регионам в лидерах по чистому количеству невозвращенцев - западные области: Волынская (1375), Львовская (1036) и Тернопольская (964). Если же брать в процентном соотношении, то здесь абсолютный лидер - Харьковская область: не вернулись 23.49% выехавших (455 из 3689). Далее - тернопольчане (20.66%) и полтавчане (18.87%).