В Украине разрешили выезд за границу родственникам погибших или пропавших без вести участников АТО
Правительство сняло ограничения на выезд за границу лиц, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО.
Об этом сообщает правительственный портал.
Дополнение сделано "во избежание несправедливого ограничения прав членов семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время непосредственного участия в АТО (с начала вооруженной агрессии в 2014 году до 30 апреля 2018 года)".
Согласно действовавшему законодательству, разрешение имели родственники тех, кто погиб или пропал без вести после 30 апреля 2018 года (после переименования АТО в ООС).
Тем временем в Верховную Раду внесли законопроект, который ограничит выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу.
После этого в сети начали появляться сообщения, что из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18 лет.
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