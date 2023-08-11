Правительство сняло ограничения на выезд за границу лиц, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО.

Об этом сообщает правительственный портал.

Дополнение сделано "во избежание несправедливого ограничения прав членов семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время непосредственного участия в АТО (с начала вооруженной агрессии в 2014 году до 30 апреля 2018 года)".

Согласно действовавшему законодательству, разрешение имели родственники тех, кто погиб или пропал без вести после 30 апреля 2018 года (после переименования АТО в ООС).

Тем временем в Верховную Раду внесли законопроект, который ограничит выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу.

После этого в сети начали появляться сообщения, что из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18 лет.

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