Из Украины выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18 лет.

Об этом пишут пользователи соцсетей.

Киевлянка Елена Цисар, выезжая из Украины на поезде сообщила, что "парни уезжают". Она наблюдала несколько ребят, которые пересекли границу и радостно сообщали об этом родственникам по телефону. Либо же их поздравляли с выездом сопровождающие члены семьи.

""Поздравляю" – шепчет старшая сестра парня, лежащего на верхней полке. Только что они пересекли границу, его выпустили. Нервно звонит телефон – родня спрашивает, выпустили ли Лешу, вздыхает с облегчением".

"В поезде таких ребят много, и они уезжают навсегда. Учиться, работать, жить вне войны. Их выталкивают из страны мамы, бабушки, с ними в сопровождение посылают старших сестер. Чей это выбор, кто управляет этим потоком? Страх, стремление к перспективам, уныние?", - пишет автор поста.

На днях в Раду внесли законопроект, который ограничит выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу.

Ранее сообщалось, что пограничники все чаще не выпускают за рубеж 17-летних украинцев, требуя у них документ из ТЦК.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

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