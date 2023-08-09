В Украине хотят ограничить выезд за границу подросткам в возрасте до 18 лет
В Верховную Раду внесли законопроект, который ограничит выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу.
Карточка документа опубликована на сайте правительства.
По замыслу авторов законопроекта, это устранит ситуации, когда социальные службы в Евросоюзе забирают несовершеннолетних детей у украинских беженцев.
Как сообщается, преимущественно это происходит из-за различий в законодательстве. Например, могут забрать ребенка у бабушки, если у нее нет доверенности быть представителем ребенка, а мама осталась в Украине.
Документ предлагает разрешить подросткам пересекать границу только в следующих случаях:
- в сопровождении одного родителя и при согласии второго;
- в сопровождении доверенного лица;
- если речь идет о ребенке-сироте или ребенке, лишенном родительской опеки, с разрешения органа опеки, которое будет предоставляться в порядке, определенном Кабинетом министров.
В то же время с 18 лет украинцы уже могут самостоятельно покидать страну без сопровождения родителей или уполномоченного лица.
Ранее адвокат рассказала, что украинские пограничники иногда не выпускают 17-летних парней за границу, если они не стоят на военном учете. В Госпогранслужбе это отрицают.
Также мы писали, что пограничники уточнили правила временного выезда из Украины с детьми.