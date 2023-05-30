Госпогранслужба не ограничивает выезд за границу юношей до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно статье 313 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо, достигшее 16-ти лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы страны. Ограничения выезда касаются мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, кроме определенных исключений.

В ГПСУ такую норму в законе подтверждают, но говорят, что не используют ее.

"Правила военного учета не касаются правил пересечения госграницы. Возможного, правилами военного учета и предусмотрены такие ограничения. Но вместе с тем действующими постановлениями ограничения касаются исключительно мужчин 18-60 лет", - заявил замглавы западного управления ГПСУ Игорь Матвийчук.

Таким образом, пограничники опровергли распространенную информацию адвоката Кристины Очкур, которая заявила, что 17-летних юношей якобы не выпускают за границу.

Напомним, она отмечала, как по закону пограничники могут не выпускать из Украины 17-летних парней. "Но когда уменьшили обязательный возраст для постановки на военный учет, то теперь парень должен стоять на военном учете, начиная с 16 лет. То есть в тот год, когда ему исполняется 17. Соответственно не только встать на учет, но и получить приписное. Пограничники пользуясь этой нормой законодательства могут не выпустить 17-летнего парня, который не стоит на учете", - говорит адвокат.

Ранее "Страна" публиковала имена украинских спортсменов, которые не вернулись из-за границы. В списке - более 200 фамилий.

Также стало известно, что скандальный экс-нардеп Трухин получил разрешение на выезд за границу как водитель гуманитарки.