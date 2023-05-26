Министерство спорта публикует список из 236 спортсменов, которые не вернулись из-за границы. Разрешение на выезд им было выдано на время проведения спортивных мероприятий, но вовремя в Украину они не вернулись.

В перечне есть довольно известные футболисты, хоккеисты и баскетболисты.

В частности, бывший полузащитник сборной Украины Артем Громов и бывший игрок "Динамо" и "Шахтера" Владислав Кулач, баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец, игроки украинской сборной по хоккею, игравшие на недавнем ЧМ: Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев.

Ранее мы писали, что сборная Украины по дзюдо не будет участвовать в Чемпионате мира из-за допуска спортсменов из РФ и Беларуси.

А также, что мэр столицы Олимпиады 2024 выступил против допуска российских спортсменов на Игры в случае продолжения войны.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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