Сборная Украины по дзюдо не будет участвовать в Чемпионате мира, если Международная федерация дзюдо не пересмотрит свое решение о допуске к соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси.

Об этом "Стране" сообщил тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва.

"Спортсмены из России и Беларуси не могут использовать флаг или гимн своей страны, не могут иметь с ней никакой идентичности, но могут выступать на соревнованиях. Но при этом все равно все понимают, что это спортсмены из России и Беларуси. Учитывая ситуацию в стране и позицию Министерства спорта, принято решение, что сборная Украины по дзюдо в Чемпионате мира принимать участия не будет. Тем более, что из 18 российских спортсменов, допущенных к соревнованиям, 15 являются действующими военнослужащими разных силовых структур РФ - Росгвардии и Вооруженных сил", - заявил "Стране" Виталий Дуброва.

Он сказал, что решение об участии или неучастии в дальнейших соревнованиях по дзюдо украинской сборной будет приниматься в зависимости от того, будут ли в них участвовать российские и белорусские спортсмены.

"Чемпионат мира по дзюдо состоится в Катаре - а это нейтральная к РФ страна. Но есть вариант, что на ближайшие соревнования по дзюдо в Европе россиян и белорусов не пустят - не дадут визы, не допустят к участию. Ближайший турнир состоится в Австрии 25-27 мая, и есть вероятность, что там россиян не будет", - добавил Виталий Дуброва.

Напомним, что украинским спортсменам запретили участие в турнирах с РФ и белорусами. При этом мэр столицы Олимпиады 2024 выступила против допуска российских спортсменов на Игры в случае продолжения войны.