Появилось несколько новостей о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Такое решение приняла, в частности, Международная федерация каноэ (ICF). Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях под ее эгидой в нейтральном статусе, говорится в сообщении на сайте федерации.

"Будет создана независимая комиссия для рассмотрения всех заявок российских и белорусских каноистов, желающих выступать в статусе нейтральных спортсменов. ICF учла опасения, выраженные заинтересованными сторонами и организационными комитетами, и приняла дополнительные меры предосторожности для безопасной организации соревнований и безопасности спортсменов. Решение ICF демонстрирует стремление отстаивать спортивные принципы", - заявили в федерации.

Также разрешила допуск россиян и белорусов Международная федерация дзюдо - в качестве индивидуальных атлетов в нейтральном статусе. Исполком федерации хочет привлечь независимую компанию для изучения биографических данных всех спортсменов и сопровождающих, а также содержание их аккаунтов в соцсетях на предмет "военной пропаганды". Только те, кто такую проверку пройдут, будут допущены к турнирам, отмечается в заявлении организации.

По этой причине главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва уже заявил о том, что украинская команда будет бойкотировать ближайший чемпионат мира.

Напомним, Министерство молодежи и спорта издало официальный приказ о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых выступают российские и белорусские атлеты.

Ранее мы писали, что после допуска россиян и белорусов Франция отказалась проводить этап мирового первенства по фехтованию.