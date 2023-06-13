Госпогранслужба уточнила правила пересечения границы с детьми.

Информация появилась в Фейсбуке Государственной пограничной службы Украины.

С 23 мая для временного выезда ребёнка за границу не обязательно оформлять заявления на специальных нотариальных бланках. При этом не требуется подтверждение подлинности подписи на заявлениях.

Остаются действительными все заявления, оформленные до 23 мая, в том числе - оформленные без использования нотариальных спецбланков, а просто на листах бумаги с реквизитами нотариуса.

Это не касается условия пересечения границы во время действия военного положения, когда выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении третьих лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства, осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя.

Ранее Госпогрансужба заявила, что не блокирует выезд 17-летних юношей из Украины.

Перед этим "Страна"сообщала что на Закарпатье двое мужчин выдали себя за детей, чтобы выехать за границу.