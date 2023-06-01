На Буковине 36-летний мужчина предлагал 1000 евро пограничникам за беспрепятственный возврат в Украину. Местный житель еще в прошлом году уехал за границу с помощью паспорта другой страны, а теперь решил вернуться домой.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Во время паспортного контроля пограничники установили, что в прошлом году мужчина уехал из Украины, используя паспорт гражданина другого государства. За то, чтобы его не привлекли к ответственности, мужчина предложил пограничникам взятку в размере 1000 евро", – сообщили в ГПС.

Пограничники зафиксировали факт предложения взятки, а на место происшествия вызвали полицию.

Ранее мы сообщали, что более 11% мужчин призывного возраста не вернулись в Украину, получив возможность выехать по системе "Шлях". Речь идет о 9 373 выехавших. По регионам в лидерах по чистому количеству невозвращенцев - западные области: Волынская (1375), Львовская (1036) и Тернопольская (964). Если же брать в процентном соотношении, то здесь абсолютный лидер - Харьковская область: не вернулись 23.49% выехавших (455 из 3689). Далее - тернопольчане (20.66%) и полтавчане (18.87%).