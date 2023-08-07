В Украине уже третий бушует скандал в связи с предложением руководителя Украинского института будущего Вадима Денисенко запретить (или ограничить) мужчинам выезд из Украины и после окончания войны для "сохранения нации".

Власти дали понять, что к этой идее отношения не имеют. Но сегодня в украинских СМИ прошла информация о том, что тема ограничения выезда мужчин за границу после окончания войны обсуждалась в Кабмине еще несколько месяцев назад. Да и вопрос, кто будет восстанавливать Украину после войны наряду с проблемами демографии в последнее время обговаривается довольно активно.

Впрочем, пока эти обсуждения очень теоретические. Никто не может точно сказать, когда и чем закончится война, на каких условиях, в каком состоянии к тому времени окажется украинская экономика и будут ли реальны перспективы интеграции в ЕС. Без ответа на эти вопросы вообще невозможно говорить ни о перспективах послевоенного восстановления, ни о том, сколько для этого нужно людей.

Если Украина быстро вступит в ЕС, в страну потекут инвестиции, будут создаваться новые рабочие места с хорошими зарплатами, то не составит большого труда вернуть на родину миллионы беженцев - они сами будут собирать чемоданы и возвращаться.

Если же инвестиций не будет, а Украина останется коррумпированной страной с непонятными перспективами, то основу экономики состаят лишь те отрасли и производства, которые выживут во время войны, например сельское хозяйство, переработка агропродукции, добыча полезных ископаемых и прочее. И для обслуживания такой ужавшейся экономики даже тех людей, которые сейчас остались жить в Украине, может быть слишком много.

Но сама идея с пролонгацией нынешних ограничений прав и свобод граждан на послевоенный период (если она действительно рассматривается властями) крайне показательна. Она свидетельствует о том, что у людей и у властей могут быть совершенно разные планы на жизнь после войны.

Если украинцы воспринимают нынешние ограничения как временные меры, которые будут отменены с окончанием военного положения (и ждут этого с нетерпением), то власти действительно могут попытаться сохранить после войны под разными предлогами (необходимость готовиться к новой войне с РФ, восстановление Украины, сохранение генофонда и прочее) как минимум часть ограничений прав человека, которые усиливают влияние и возможности госаппарата и силовых структур.

В то же время однозначно негативная реакция людей на предложение о запрете на выезд после войны показала, что народ давать на это мандат власти не хочет. И если руководство страны все же попытается продлить "чрезвычайщину", то это можно будет сделать лишь предельно недемократическими методами.

Напомним, на выходных в сети разгорелся скандал из-за предложения на три года запретить выезжать мужчинам из страны.

Выдвинувший его Денисенко объяснил, что руководствовался демографическими соображениями.

В МВД сразу открестились от этой идеи.