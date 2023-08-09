В Национальной полиции начали проверку законности выезда из Украины бывшего мэра города Рахов Виктора Медвидя, который оформил для себя командировку в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Правоохранители заявили, что по факту пересечения границы экс-мэром Рахова уже открыто уголовное дело. В полиции квалифицировали действия Медвидя по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о "незаконной переправке через государственную границу Украины".

"Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил для себя командировку в соседнюю Румынию. Официально поездка должна была длиться три дня, однако в настоящее время фигурант так и не вернулся в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня нардепу Александру Дубинскому сообщили о подозрении в подделке документов для выезда за границу.

Ранее мы рассказывали, что нардепам и чиновникам ужесточили выезд за границу после мальдивского отдыха уже бывшего народного депутата Юрия Аристова. Всем депутатам аннулировали подписанные ранее распоряжения на командировки.