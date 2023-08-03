ГБР задержало начальника одного из отделов городской военной администрации Киева. Он за деньги помогал мужчинам выехать из Украины.

За 10 тысяч долларов он оформлял военнообязанным фиктивные документы о непригодности к военной службе.

Чиновник также занимает должность начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск.

Ране НАБУ задержало помощницу "слуги народа" Марченко на взятке за обеспечение выезда уклонистам. Она за деньги решала вопросы с разрешением на выезд военнообязанных за границу через систему "Шлях".

Позже Марченко пыталась избавиться от взятки, выбросив деньги за забор.

Напомним, что в Украине ужесточили проверку документов по выезду за границу через систему "Шлях" из-за того, что этой системой часто пользовались незаконно.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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