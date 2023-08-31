Сейчас в Харькове находятся 40% школьников от довоенного количества. Еще 36% учащихся остаются за границей.

Об этом сообщила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

При этом, по ее словам, на 1 сентября 2022 года в городе было лишь 25-27% учеников.

"Увольнять учителей, которые находятся за границей, мы не будем ни в коем случае, потому что они нам нужны. Около 36% детей сейчас тоже находятся за границей, и часть из них не вернутся. Есть те, кто хочет получить украинское образование. Поэтому и в мирное время мы планируем создавать онлайн-классы в каждой школе, чтобы дети могли получить наше образование онлайн", - сказала Деменко.

Напомним, в Харькове собираются проводить уроки для учеников младших классов в метро. Однако с 1 сентября процесс обучения в метро в Харькове, вероятно, еще не запустят. Спускать школьников под землю начнут по мере готовности локаций для обучения.

На днях мэр города Игорь Терехов показывал видео о том, как Харьковский метрополитен готовят к новому учебному году. По словам мэра, работы идут круглосуточно и их успеют завершить к 1 сентября.