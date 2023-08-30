Несмотря на боевые действия и вражеские обстрелы Харьков и область находится на третьем месте в Украине по количеству студентов-первокурсников.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В области заканчивается подготовка к новому учебному году в 1603 учебных заведениях, где будут учиться более 345 тысяч молодых людей. Среднее школьное образование будут получать более 220 тысяч учащихся. Почти 14 тысяч из них – первоклассники. К сожалению, из-за все еще сложной ситуации безопасности большинство из них сядет за "виртуальные парты"", - написал Синегубов.

К проведению обучения в смешанном формате готовятся 19 школ в Харькове. Остальные будут работать дистанционно. Кроме того, смешанный формат будет в 5 заведениях высшего образования и 12 заведениях профессионального образования.

Напомним, в Харькове городские власти решили устроить классы в метро. Так как многие родители хотят, чтобы дети учились не на дистанционке, а ни в одном из средних учебных заведений города нет безопасных укрытий, соответствующих требованиям областного Совета обороны. Таким образом, в метро будут учиться дети, которые не хотят заниматься онлайн.

Ранее в Минобразования заявили, что школьники могут пропускать первый урок, если перед учебным днем сидели ночью в укрытии и не успели выспаться.