Школьники могут пропускать первый урок, если перед учебным днем сидели ночью в укрытии и не успели выспаться.

Об этом написал в Фейсбуке министр образования Оксен Лисовый.

"Это нормально пропустить занятие и догнать эту тему позже. Надо быть реалистами и понимать, что уставший ребёнок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. Иногда взрослым также сложно сфокусироваться после бессонной ночи, что уже говорить о школьниках", — сказано в посте министра.

Если в сложной ситуации, связанной с войной, ученик пропускает самостоятельную или контрольную, Лисовый призвал дать ему возможность сдать пропущенную работу позже.

Также он заявил, что если учитель ведёт удалённый онлайн-урок и объявляется воздушная тревога, а в классе нет ни одного ученика, педагогу стоит прервать занятие и спуститься в убежище.

"Если есть возможность продолжить занятие из убежища – отлично. Если нет – это не катастрофа. Безопасность превыше всего", — отметил Лисовый.

Ранее министр образования предлагал уменьшить количество предметов в школах для снижения стресса у детей.

Напомним, Кабинет министров установил продолжительность нового учебного года для украинских школьников.