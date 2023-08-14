В украинских школах к курсу "Здоровье, безопасность и благополучие" добавятся обязательные уроки по минной безопасности.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Украина вошла в перечень стран, наиболее загрязненных минами: примерно 30% ее территории потенциально опасны из-за взрывоопасных предметов. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила, что мины и другие взрывоопасные предметы повлекли 100 жертв среди детей в период с 24 февраля 2022 года по 30 июля 2023 года", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в связи с этим Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Минобразования разрабатывают практикум по минной безопасности, чтобы каждый школьник знал правила, которые сохраняют жизнь и здоровье.

Также учителям будет доступен онлайн-курс по преподаванию минной безопасности для детей разных возрастов.

Сообщается, что для учителей уже доступно руководство по детальным планам, а также презентации для уроков по минной безопасности, адаптированные для начальной и средней школы.

Напомним, президент Зеленский сообщил, что в Украине заминировано 174 тысячи кв. км территорий.

А газета The Washington Post писала, что для полного разминирования территорий Украине понадобится около 800 лет.