Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 12 августа.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о новом результате в работе с партнерами по вопросу гарантий безопасности для Украины. К декларации присоединилась уже 14-я страна - Греция. Поблагодарил Германию за поставку двух дополнительных систем ПВО Patriot. Отметил оборонную поддержку Нидерландов и готовность Азербайджана предоставить Украине оборудование для разминирования территорий. По словам Зеленского, 174 тысячи кв. км представляют собой опасность для жизни украинцев из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов. Рассказал о продолжении сражений на юге, на Донбассе и под Купянском.

Напомним, сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска добились частичного успеха в районе Работино под Запорожьем.

А россияне уже заявляют о вероятной потере Урожайного на Времьевском выступе.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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