Греция присоединилась к декларации стран "Большой семерки" (G7) о поддержке Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

"Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 о поддержке Украины. Греция стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Украины", - отметил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса "за преданность украинско-греческому партнёрству".

"Работаем вместе на пути Украины в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Перед этим СМИ написали, что Украина провела прямые переговоры с Грецией по будущим гарантиям безопасности.

По информации журналистов, военные потребности Киева в основном включают ПВО, артиллерию и бронетехнику, истребительную авиацию и боеприпасы.

Кроме того, обсуждались вопросы восстановления Украины после войны, её включение в западноевропейские экономические рамки и энергетическая безопасность.

Ранее Греция вслед за Венгрией выступала за блокировку новых санкций в отношении России. Две страны хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из списка "спонсоров войны", прежде чем они согласятся на экономическое противостояние Кремлю.