Украина и Греция провели прямые переговоры по будущим гарантиям безопасности, они прошли на уровне министерств иностранных дел.

Об этом пишет издание Ekathimerini.

По информации журналистов, оборонные просьбы Киева в основном включают ПВО, артиллерию, бронетехнику, истребительную авиацию и боеприпасы. Кроме того, обсуждается восстановление Украины после войны, включение ее в западноевропейские экономические рамки и энергетическая безопасность.

"Афины и Киев недавно провели прямые переговоры, чтобы заключить двустороннее соглашение, результатом которого станет своего рода обязательство со стороны Греции предоставить гарантии безопасности в нескольких секторах, а не только в обороне", — говорится в публикации.

Напомним, весной этого года Греция блокировала новые санкции против России. Вместе с Венгрией страны хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из списка "спонсоров войны", прежде чем они согласятся с пакетом санкций.

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Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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