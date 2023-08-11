Сегодня Украина начала двусторонние консультации с Великобританией по поводу предоставления гарантий безопасности.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

Ермак сообщил, что к декларации "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 13 стран. Также он напомнил, что Украина уже начала двусторонние консультации по поводу гарантий с США.

"Действительно, после наших американских коллег мы начали консультации с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. Это страна, которая по ключевой помощи является одним из наших главных и стратегических партнеров... Сегодня действительно состоялся очень важный разговор. Мы уже можем сказать о том, что с Великобританией такие консультации начаты", – сказал Ермак.

Он отметил, что в настоящее время цель – до конца года иметь первые двусторонние соглашения со странами, которые предоставят Украине гарантии безопасности.

В начале августа Владимир Зеленский назвал 12 стран, которые выразили готовность подписать с Киевом соглашения о предоставлении гарантий безопасности.

Между тем в Еврокомиссии на днях объявили, что Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности.