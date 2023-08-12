Глава Офиса президента Андрей Ермак провел новую встречу с иностранными послами по "формуле Зеленского". Предыдущее такое собрание состоялось накануне саммита в Саудовской Аравии по Украине.

На встрече были представители Турции, ЮАР, Индии и ряда других стран, а также ООН. Китайского посла не было. Всего присутствовали послы 58 стран.

Встреча касалась двух пунктов украинского плана - "Энергетическая безопасность" и "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии". Речь шла, в частности, о подготовке Украины к зиме и связанными с этим расходами, а также о переговорах о двусторонних гарантиях безопасности.

Также глава Офиса президента рассказал послам, как прошел саммит в Джидде.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что на переговорах в Саудовской Аравии не все страны согласились с "формулой мира" украинской стороны. По его словам, согласия не удалось достичь со странами глобального Юга по "тяжелым пунктам" - например, об ответственности России.

Накануне западные СМИ писали, что якобы Украина на саммите в Саудовской Аравии не особо настаивала на ключевом пункте "формулы Зеленского" о выводе войск РФ из Украины как необходимом условии для начала переговоров.

Тем временем война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.