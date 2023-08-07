На переговорах в Саудовской Аравии не все страны согласились с "формулой мира" украинской стороны.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона.

По его словам, согласия не удалось достичь со странами глобального Юга по "тяжелым пунктам" - например, об ответственности России.

Напомним, советник президента Бразилии Селсу Аморим, который представлял в Джидде бразильскую делегацию, отметил, что Россия должна быть вовлечена в переговоры о мирном урегулировании конфликта в Украине.

А в Китае заявили, что хотят продолжать переговоры об Украине, но на основе своего плана, а не формулы мира Зеленского.

Между тем сегодня Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Лулу да Силву за идею предоставить некие гарантии безопасности не только Украине, но и РФ.

Ранее западные СМИ писали, что якобы Украина на саммите в Саудовской Аравии не особо настаивала на ключевом пункте "формулы Зеленского" о выводе войск РФ из Украины как необходимом условии для начала переговоров.

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не приемлет немедленного прекращения огня и не пойдет на переговоры с РФ без вывода российских войск со своей территории.