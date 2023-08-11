Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 11 августа.

Главное из заявлений президента:

Селекторное заседание проходило под взрывы от работы ПВО в Киевской области;

Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба, Андрей Сибига и Игорь Жовква обсуждали "формулу мира" с послами стран-партнеров;

Зеленский поговорил по телефону с президентом Замбии, который заверил Киев в поддержке;

отдельно прошло совещание с военными и министром инфраструктуры по альтернативным маршрутам экспорта зерна транзитным коридором, то есть по земле через Европу.

Как писала "Страна", сегодня Зеленский провел заседание СНБО по результатам проверки военкоматов и заявил, что в Украине уволят всех областных военкомов.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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