Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.



Ермак рассказал Салливану о недавних обстрелах исторического центра Одессы и портовой инфраструктуры Украины.

"Подчеркнул, что нам необходимо усиление ПВО/ПРО для защиты жизни людей и недопущения разрушения экспортного потенциала нашей страны", – написал глава ОПУ.

"Также кратко обсудили подготовку украинских пилотов на самолетах F-16, которая должна начаться в ближайшее время, и реализацию реформ в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права", – добавил он.

Ранее The Wall Street Journal писало, что к украинской армии недовольны, что страны Запада не предоставили Украине достаточное количество истребителей и систем ПВО. Издание приводит мнение командира подразделения ВСУ Юрия Ульшина, воюющего под Бахмутом, который сказал, что страны Запада "серьезно ошиблись", поставив Украине танки и бронемашины, но не предоставив Киеву достаточное число истребителей и систем ПВО для защиты техники.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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