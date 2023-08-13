В Министерстве образования и науки (МОН) Украины отреагировали на сообщения в СМИ о попытках заставить педагогов вернуть бюджетные средства, выплаченные им весной 2022 года в рамках программы "еПоддержка".

Ведомство подтвердило, что настаивает на возврате средств, так как одним из условий выплаты был запрет предоставлять ее работникам бюджетных учреждений.

Разъяснение опубликовано на сайте МОН.

"Сотрудники сферы образования не подпадали под эту категорию (получателей выплат - Ред.), ведь они не теряли работу и продолжали получать заработную плату из бюджета. Несмотря на это, некоторые из них подали заявку на выплату 6 500 грн", - заявляет МОН.

Сейчас правительством инициирован "возврат неправомерно полученных средств работниками бюджетных учреждений". На 29 июня средства не вернули 3 247 работников сферы науки и образования.

Напомним, накануне появилась информация, что Минобразования и Минэкономики Украины угрожают судом учителям и ученым за невозвращение 6 500 гривен денежной помощи, которую, как считают чиновники, работники получили неправомерно.

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