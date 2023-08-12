Минобразования и Минэкономики Украины угрожают судом учителям и ученым за невозвращение 6 500 гривен денежной помощи, которую, как считают чиновники, работники получили неправомерно.

Об этом говорится в письме МОН, снимок которого публикуют "Украинские новости".

В Минобразования сообщают, что получили от Минэкономики перечень учебных заведений, работники которых должны немедленно вернуть полученные ими деньги, "что позволит направить их для обеспечения ключевых потребностей субъектов сектора национальной безопасности и обороны в условиях военного положения", введённого указом президента Украины.

При этом отмечается, что каждый гражданин также должен позаботиться, чтобы данная сумма полностью перешла на счёт Минэкономики, заплатив из своего кармана банковскую комиссию.

В документе сообщается, что в случае отказа возвращать полученные государственные выплаты, Минэкономики будет обращаться в суд.

Напомним, многие граждан Украины после февраля 2022 года получили по 6 500 гривен государственной помощи в рамках программы "еПоддержка". Теперь, спустя больше года с украинцев начали требовать их вернуть.

Ранее правительством была принята отмена выплат переселенцам за границей и возвращение довоенных налогов. С 1 августа 2023 года, украинцы, находящиеся за рубежом и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), больше не смогут претендовать на эти средства. С этого же месяца в рамках требований МВФ, на основании принятого Радой закона №8401 единый льготный 2% налог для предпринимателей отменяется.

Перед этим власти захотели проверить всех безработных: пособие теперь будет полагаться не всем.