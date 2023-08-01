С 1 августа 2023 года украинцев ждет ряд изменений.

Одной категории граждан будет индексирована пенсия, другая получит выплаты ко Дню Независимости. Украинцам, находящимся за границей, перестанут платить переселенческие. Бизнесу отменят 2% налог, вернув довоенные налоги.

Все подробности — в материале "Страны".

Повышение пенсий с 1 августа 2023

С 1 августа для большинства граждан пенсии останутся без изменений.

Индексация коснется только тех, кому в последний летний месяц исполнится 70, 75 и 80 лет. Их ожидает возрастная надбавка.

Набдавки к основной пенсии составят:

для пенсионеров от 70 лет – 300 гривен,

от 75 до 80 лет – 456 гривен,

старше 80 лет – 570 гривен.

Кто получит доплаты ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости некоторым категориям ожидают выплаты. Ниже подробно расскажем о каждой из них.

1. Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (до 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, которые признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы — 3100 грн,

II группы — 2900 грн,

III группы — 2700 грн.

2. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции достоинства и бывшие несовершеннолетние (до 18 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1000 грн.

3. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — 3100 грн.

4. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, которые не женились во второй раз — 650 грн.

5. Члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины — 1000 грн.

6. Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 грн.

Отмена выплат переселенцам за границей

С 1 августа 2023 года, украинцы, проживающие за рубежом и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), больше не смогут претендовать на эти средства.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила, что отмена выплат стала результатом выявления информации о значительном количестве граждан, которые покинули Украину и поселились в других странах, но продолжали получать помощь как внутренне перемещенные лица.

Выплаты для военных

После многочисленных правок, изменений и даже скандалов с 1 августа для украинских военнослужащих вступят в силу следующие выплаты:

от 30 000 до 100 000 грн – за выполнение боевых задач,

20 100 грн – в связи с ранением,

2 350 грн – курсантам,

от 15 000 до 30 000 грн – инструкторам в воинских частях.

Изменится и продолжительность отпуска. Военные смогут брать отдых максимум на 30 календарных дней в год (было до 10 дней). Курсантам предоставили отпуск 10 дней зимой и 20 дней летом, тогда как до вступления в силу закона в военное время права на отдых у них вовсе не было.

Отметим, что эти изменения не коснутся главной скандальной темы - возвращения доплат в 30 тысяч гривен военным в тылу. Их отменили с 1 февраля, что вызвало большое возмущение военных. Рада даже приняла законопроект, который эти доплаты возвращал. Но правительство заявило, что на это у него нет денег и президент законопроект так и не подписал.

Срочников могут мобилизовать

Начиная с 1 августа срочники по собственному желанию могут быть быть мобилизованы. Это касается тех, у кого:

срок воинской службы которых истек во время действия военного положения,

военная служба которых продлена сверх установленных сроков,

которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев.

К тому же с 1 августа предполагается введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников — 6000 гривен.

Отмена налоговых льгот для ФПЛ

С 1 августа в рамках требований МВФ и на основании принятого Радой закона №8401 отменяется льготный 2% единый налог для предпринимателей.

Новые ФОП, которые зарегистрировались в период действия льготного налога, будут автоматически считаться плательщиками третьей группы со ставкой 5%.

Подробно о данном законе мы писали здесь.

Новые требования по платежам в терминалах

С 1 августа, заработает новое требование НБУ об обязательной идентификации украинцев при внесении наличных для их зачисления на банковские счета через платежные терминалы, которые финансисты называют ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания).

Чтобы пополнить свой или чужой банковский счет, человеку нужно будет каждый раз вводить номер своего мобильного телефона. Без него операцию совершить не получится.

Порядок действий такой:

1. Человек запрашивает в терминале операцию по пополнению банковского счета и терминал спрашивает у него номер мобильного.

2. На этот телефон приходит одноразовое смс-сообщение с кодом (или поступает звонок с кодом) для операции.

3. Этот код для подтверждения операции нужно ввести в терминале, и тогда она будет проведена.

Мобильный номер печатается на квитанции операции, и остается в базе данных владельца терминала. Это может быть банк или финансовая компания.

Обязательная идентификация через номера мобильных будет включаться с любой суммы, буквально — от 1 копейки и выше. Хочешь забросить деньги на карту — введи свой номер телефона.

Ранее обязательная идентификация происходила лишь при операциях с 5 тысяч и выше. Человек мог в терминале (ПТКС) подтвердить свою личность при помощи государственного мобильного приложения Дія или платежной карты.

Но повторим еще раз: идентификация при помощи мобильного телефона с сегодняшнего дня будет обязательной для пополнения наличными банковских счетов. Она не будет распространяться на случаи, когда человек платит за коммуналку, билеты, телевидение, транспорт и пр.

В НБУ новое требование объяснили заботой о безопасности, которая позволит человеку подтвердить свое право на платеж, если случится какой-то технический сбой, пропадет/не дойдет платеж. Хотя в банках признают, что таким образом власти хотят усилить контроль над наличными операциями. Некоторые считают, что таким образом власти будут бороться с "зарплатами в конвертах", которые часто вносят людям на счета через терминалы.

Однако финансисты признают, что люди смогут легко обходить новое требование при крупных пополнениях счетов или тех сделок, которые не захотят светить контролирующим органам. Для этого достаточно купить на кассе любого супермаркет новую sim-карту для мобильного с новым номером телефона, и выбросить ее после проведения одного или группы платежей.

Читайте больше о новых правилах пополнения терминалов.