Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену 2%-ного налога для всех, возврат требований по кассовым аппаратам и налоговых проверок.

Мы уже подробно писали о проекте №8401 и его продвижении в Верховной Раде, которое шло с пробуксовками. После того, как парламент проголосовал документ в первом чтении, его буквально засыпали правками: их поступило почти две тысячи.

В итоге Рада не смогла принять закон в обещанные МВФ сроки - до 1 июля этого года. Возврат довоенных налогов является одним из структурных маяков, зафиксированных в меморандуме с Фондом. Поэтому властям пришлось просить кредиторов об отсрочке. В обновленной версии меморандума появилась новая дата вступления закона в силу - с 1 августа. И в этот раз, как видим, решить все формальности с законом успели.

Бизнес рассчитывал, что президент не станет подписываться под "налоговой удавкой" для предприятий. Петиция о вето на новый закон набрала необходимые 25 тысяч голосов, но Зеленский его все равно подписал.

Впрочем, окончательную версию закона пока мало кто видел. Между тем в процессе внесения правок в ней появилось немало изменений.

Разбирались, как в итоге поменяют налоги для бизнеса и когда нововведения вступают в силу.

Вернули налоги по требованию МВФ

Главная цель закона — отказ от налоговых послаблений, принятых в начале войны. Речь идет о внедренной тогда новой налоговой схеме, по которой предприятия, начиная с ФЛП и заканчивая большим бизнесом, получили возможность перейти на уплату 2% от дохода. То есть власти запустили своего рода упрощенку для всех. Позже эту льготную систему постепенно начали ужимать, в частности, с нее слетели многие импортеры. Но в целом она и сейчас продолжает работать.

Еще одно нововведение, которое предложили депутаты, - возврат требования об обязательном РРО для малого бизнеса (его отменяли в начале войны). Помимо кассовых аппаратов должны были вернуть и штрафы за их отсутствие.

Плюс прописали возврат налоговых проверок и штрафных санкций за нарушения.

То есть, по сути, бизнесу хотели обрезать все те налоговые бонусы, что дали в начале войны. По расчетам властей, это должно способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет, на чем настаивал МВФ.

Изначально появление этого проекта вызвало настоящую бурю возмущений в бизнес-среде.

"Президент лично обещал, что до окончания войны не будет налоговых ужесточений. Бизнес и так сильно страдает из-за военных действий и провала в экономике. А закручивание гаек только увеличит число закрывающихся предприятий", — говорил нам глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Впрочем, законопроект довольно оперативно приняли в первом чтении. Но затем его начали засыпать многочисленными поправками, и процесс забуксовал.

В итоге с оглядкой на не самые лучшие настроения среди предпринимателей часть поправок все же учли. Но сорвали сроки налоговых нововведений. Изначально в меморандуме с МВФ было прописано, что довоенные налоги возвращаются с 1 июля текущего года. К этой дате закон даже не успевали принять во втором чтении. Это стало одной из причин, по которым текст меморандума откорректировали, обозначив новую дату - 1 августа.

Но бизнес все равно остался недовольным. И после принятия проекта в целом начали собирать голоса под петицией с просьбой к президенту о наложении вето на новый закон. До последнего предприниматели рассчитывали, что Зеленский его не подпишет, несмотря на то, что принятие закона является одним из структурных маяков, прописанных в меморандуме с МВФ. Впрочем, чуда не произошло: на днях президентская подпись все же появилась под текстом закона. И теперь он уже в ближайшее время вступит в силу.

Однако сам закон в окончательной версии претерпел ряд изменений.

Проверки отложили, но налоговики уже нашли лазейки

Главная уступка бизнесу, на которую пошла Рада, — отказ от тотального возврата плановых налоговых проверок. Их, напомним, изначально собирались возвращать уже с 1 июля, и ГНС уже даже составила графики рейдов. Но в итоге меморандум на проведение плановых проверок продлили до отмены военного положения в стране.

Хотя оставили исключения. В частности, плановые проверки будут на предприятиях, которые осуществляют деятельность в сферах производства и реализации подакцизной продукции (алкоголь, табак, автотопливо и др.), азартных игр, финансовых и платежных услуг.

Как рассказал нам владелец сети АЗС, проверяющие вернулись на заправки еще до принятия нового закона. В последний месяц количество рейдов значительно увеличилось.

Доротич говорит, что налоговики нашли возможность обхода моратория.

"Плановые проверки запрещены, но они допускаются, скажем, по жалобам потребителей. Поэтому вдруг начали массово появляться жалобы никому не известных потребителей", — рассказал Доротич. Он говорит, что эта же схема позволит проверяющим и дальше ходить с рейдами по предприятиям. Поэтому продление моратория на практике мало что значит.

Еще одно послабление в новом законе - отказ от возврата документальных проверок начисления и уплаты ЕСВ. Мораторий тоже продлится до окончания военного положения. И этот "бонус" для бизнеса реально сработает.

"Но при этом возвращается одна из самых жестких проверок - по кассовой дисциплине или по правильности использования РРО. И это может стать очень большой проблемой для бизнеса", — говорит Доротич.

Кассовые аппараты для всех уже с 1 августа и "неправильный товар" на огромные суммы

От требования об обязательном РРО бизнесу так и не удалось отбиться: норма вступает в силу уже с 1 августа. Что, как говорит Доротич, означает увеличение расходов среднестатистического ФЛП на кассовый аппарат, его обслуживание и, главное, отчетность (что подразумевает наличие бухгалтера) минимум на 100 тысяч гривен.

Само требование об обязательном РРО должно было вступить в силу еще с 1 января 2022 года. Но началась война, отменили проверки и бизнес особо не рвался выполнять законодательные требования. Теперь же, получается, тем, кто не установил кассовый аппарат раньше, придется делать это буквально в считанные дни - до 1 августа.

При этом штрафы за нарушения закона об РРО вернут спустя несколько месяцев - с 1 октября этого года. Предпринимателей обещают не штрафовать за нарушения, которые были с 1 января 2022 года до 1 октября 2023 года (это не касается продавцов подакцизных товаров, валюты, а также игорного бизнеса).

"Но если будут проверки и штрафы станут начислять, какая разница, когда их платить - с августа или с октября", - говорит Доротич.

Главной проблемой для бизнеса могут стать не столько сами кассовые аппараты, сколько правила учета товара: нужна будет первичная документация по нему, то есть накладные. А у многих их нет. Поэтому в теории такой товар вообще нельзя будет продавать или придется платить штрафы.

Размер штрафов за нарушения использования кассовых аппаратов для ФЛП второй и третьей группы уменьшили с планируемых 100% до 25% от стоимости товара, проданного с нарушениями (для упрощенцев второй группы) и со 150 до 50% (для физлиц-предпринимателей третьей группы). Но все равно суммы будут приличными. Например, если обнаружится "неправильного" товара на 100 тысяч гривен, придется заплатить 25-50 тысяч штрафа.

2% для всех отменяют, а по упрощенке уже насчитывают пеню

Что касается упрощенки, то система "2% для всех" отменяется с 1 августа этого года, то есть уже на следующей неделе.

Плательщики получат право подать заявку и указать, на какую систему они хотят перейти. Ранее закон был выписан так, что бизнес возвращали на ту систему, с которой он перешел в начале войны на 2%. А новые компании, которые открылись изначально под систему "2% для всех", могли перебросить, скажем, на общею систему налогообложения, даже если они имели право на упрощенку, например, налог в 5%. На это обращал внимание налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, советовавший бизнесу внимательно следить за действиями налоговиков, чтобы не оказаться на крайне невыгодной для себя налоговой системе.

В итоговой версии закона указано, что новый бизнес, который сразу открылся под 2%-й налог, будут автоматически переводить на третью группу упрощенки со ставкой 5%. А для крупного бизнеса автоматически возобновляется регистрация плательщиками НДС.

Важная деталь по ФЛП, как теперь им будут рассчитывать лимиты. Ведь они прописаны на год, а налоговые нововведения вводятся посреди года, причем налоги привязаны именно к сумме дохода.

"После 1 августа 2023 года лимиты доходов плательщиков единого налога будут рассчитываться пропорционально к количеству календарных месяцев, в течение которых плательщик не использовал единый налог в 2% (фактически пять из 12). Доход в период нахождения на едином налоге в 2% не будет учитываться для расчета лимитов доходов для соответствующих групп единого налога", - пояснила в своем Телеграм нардеп и экс-глава налогового комитета Рады Нина Южанина.

Нововведения по единому налогу предусматривают, что его нужно будет снова платить с 1 августа этого года (напомним: с начала войны требование об уплате единого налога для ФЛП 1-й и 2-й групп приостановили). Но, как говорит Андрей Тамошюнас, с 1 июля некоторые предприниматели столкнулись с тем, что им начали насчитывать пеню за необязательный налог. Фискалы это пояснили "сбоем в системе" - она была запрограммирована с учетом того, что штрафные санкции по единому налогу не действовали в период карантина. А так как с 1 июля его отменили, то и послабления по штрафам автоматически убралось. Впрочем, юристы говорят, что начисление лишних налогов и штрафов задним числом могут привести к тому, что будет расти налоговая задолженность, и за это могут даже снять с упрощенки. Как будет развиваться ситуация с 1 августа, и не станут ли бизнесу начислять задним числом еще и единый налог, неясно. В теории такого быть не должно, но разного рода "ошибки" не исключены.

По единому налогу оставили исключения для ФЛП, которые зарегистрированы и находятся на территориях, где ведутся боевые действия, а также на оккупированных территориях: им единый налог по-прежнему платить не нужно.

Бизнес боится, что все равно будут проверять и штрафовать

"В целом, хотя и удалось смягчить отдельные нормы законопроекта, возврат довоенных условий налогообложения сейчас явно не ко времени", - резюмирует Нина Южанина.

"Даже несмотря на поправки к закону предприниматели опасаются, что будут возобновляться проверки и их станут штрафовать, что лишь ухудшит и так непростые условия ведения бизнеса в Украине", — добавил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Новый закон усилит тенденцию закрытия бизнеса: многие не смогут платить налоги по полной, а те, кто сейчас за границей и не закрывали ФЛП, так как не нужно было платить единый налог, теперь будут принимать решение, оставлять ли бизнес (пусть даже пока не работающий) в Украине или окончательно тут все закрывать", - отметил Доротич.