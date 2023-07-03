После увеличения налогов на топливо с 1 июля средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 1,98 грн/л и составила 46,84 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга консалтинговой группы "А-95".

Бензин А-95+ подорожал на 2,42 грн/л — до 49,61 грн/л, а дизельное топливо – на 2,03 грн/л до 45,44 грн/л.

Самое большое подорожание А-95 зафиксировано на станциях UPG и SOCAR - сразу на 5 грн/л.

Данные по остальным компаниям - в таблице.

Напомним, мы писали подробнее о ситуации на топливном рынке после 1 июля и публиковали видео очередей на заправках Киева перед подорожанием бензина.

Также мы писали, что в Минфине еще в январе подготовили законопроект об увеличении акцизов на сжиженный газ и бензин.

Помимо роста цен на бензин с 1 июля украинцев ждет усиление мобилизации, рост цен на свет, а также индексация пенсий.

Ранее мы писали, как в Украине подорожала и тут же подешевела холодная вода и что будет с другими тарифами.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

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