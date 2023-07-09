Украина намерена продолжить сотрудничество с партнерами, чтобы создать схемы обязательных пенсионных накоплений, когда будут созданы необходимые предпосылки после окончания войны, а также когда будут смягчены среднесрочные фискальные риски.

Об этом говорится в обновленном Меморандуме по программе EFF с МВФ, подписанном украинской стороной.

"Власти подтвердили свою приверженность поддержанию стабильности пенсионной системы. В настоящее время обсуждается возможность введения второго уровня полностью финансируемой пенсионной системы, хотя власти обязались двигаться в этом направлении только после отмены военного положения и тщательного анализа всех необходимых предпосылок", – отмечают представители Фонда.

Со своей стороны Украина заявляет, что воздержится от введения новых специальных пенсий или льгот, а также дальнейшего дискреционного повышения пособий и принятия изменений, которые снизят эффективный пенсионный возраст.

Однако, как считают представители МВФ, основное внимание следует уделить укреплению первого уровня пенсионной системы, чтобы он оставался основанным на правилах и финансово жизнеспособным, в частности после окончания войны.

"Более того, введение второго уровня не должно привести к дефициту в солидарной системе. Будет важно обеспечить, чтобы любые изменения в пенсионной системе сопровождались среднесрочным анализом фискального и бюджетного воздействия, включая бюджет Пенсионного фонда Украины", – заявляют в Фонде.

В обновленном Меморандуме также говорится, что с октября 2023 года планируется запустить пересмотренную систему помощи перселенцам, которая готовится совместно со Всемирным банком.

Ранее мы сообщали, что Украина получит второй транш Международного валютного фонда (МВФ) на 900 миллионов долларов.

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