С завтрашнего дня, 1 августа, заработает новое требование НБУ об обязательной идентификации украинцев при внесении наличных для их зачисления на банковские счета через платежные терминалы, которые финансисты называют ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания).

Чтобы пополнить свой или чужой банковский счет, человеку нужно будет каждый раз вводить номер своего мобильного телефона. Без него операцию совершить не получится.

Порядок действий такой:

Пользователь запрашивает в терминале операцию по пополнению банковского счета, и терминал запрашивает у него номер мобильного. На указанный телефон приходит одноразовое смс-сообщение с кодом (или поступает звонок с кодом) для операции. Этот код для подтверждения операции нужно ввести в терминале, и тогда операция будет проведена.

Мобильный номер печатается на квитанции операции и остается в базе данных владельца терминала - банка или финансовой компании.

Обязательная идентификация через номера мобильных будет включаться с любой суммы, буквально от 1 копейки и выше. Всем желающим забросить деньги на карту нужно будет ввести свой номер телефона.

Ранее обязательная идентификация происходила лишь при операциях с суммами больше 5 тысяч. Человек мог в терминале (ПТКС) подтвердить свою личность при помощи государственного мобильного приложения "Дія" или платежной карты.

Повторимся: идентификация при помощи мобильного телефона с завтрашнего дня будет обязательной для пополнения наличными банковских счетов. Она не будет распространяться на случаи проведения оплаты за коммуналку, билеты, телевидение, транспорт и пр.

В НБУ новое требование объяснили заботой о безопасности, которая позволит людям подтверждать свое право на платеж, если случится какой-то технический сбой, платеж пропадет или не дойдет. Хотя в банках признают, что таким образом власти хотят усилить контроль за наличными операциями. Некоторые считают, что таким образом власти будут бороться с зарплатами в конвертах, которые часто вносят людям на счета через терминалы.

Однако финансисты признают, что люди смогут легко обходить новое требование при крупных пополнениях счетов или при сделках, которые не захотят светить контролирующим органам. Для этого достаточно купить на кассе любого супермаркета новую sim-карту для мобильного с новым номером телефона и выбросить ее после проведения одного или группы платежей.

Пока к новому требованию еще не успели привыкнуть и оно пугает людей. Об этом "Стране" рассказали в финансовых компаниях, которые уже тестируют новое требование. Также в них объяснили, что завтра ряд платежных терминалов может оказаться выключенным - не все аппараты успели переоборудовать под новые требования.

"Мы уже сегодня на части терминалов начали тестировать новую идентификацию. Уже видим проблему: людей она пугает, и они просто уходят от терминалов. За эту неделю мы обновили максимально все терминалы, небольшую часть сети завтра выключим и будем обновлять вручную. Не все успели сделать. Хотя большую часть терминалов уже подготовили, и уже с сегодняшнего дня с 23:00 запустим идентификацию через номер мобильного — людям придется его вводить и получать четыре цифры пароля для проведения платежа", — рассказал "Стране" директор крупной финкомпании с широкой сетью терминалов.

Он объяснил, что информацию о платежах в терминалах смогут получить чуть ли не любые государственные органы, если у них будет соответствующее постановление суда. Это может быть и налоговая, и Госфинмониторинг, и СБУ. Правда, он уточнил, что так было всегда, но только без данных по мобильным.

"Мы и так хранили чеки, для нас это не новое. Сейчас добавится еще два дополнительных поля (в том числе время, пароль и другая информация, чтобы было ясно, что их заполнял клиент). Это, конечно, увеличит объем информации, которую мы храним, но не критично. Сведения о чеке может запросить сам клиент, чтобы восстановить чек, а также все остальные органы — по решению судьи", — объяснил директор ФК.

Как писала "Страна", "Ощадбанк" начнет блокировать счета пенсионерам и льготникам без личной идентификации.

Также мы писали, как НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов.