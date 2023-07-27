НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов - подключить все банки к автоматической системе
НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов, а для этого подключить все банки к автоматической системе.
Нацбанк призывает украинские банки подключиться к Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).
Об этом регулятор заявил во внутреннем письме №11-0008/53105, оказавшемся в распоряжении "Страны".
АСИП позволяет судебным исполнителям быстро находить счета украинцев в банках, арестовывать деньги на них для выполнения судебных решений, и принудительно (без согласования с людьми) списывать средства. До внедрения автоматизированной системы арестов исполнителям приходилось вручную составлять письма в каждый банк, чтобы выяснить наличие счетов лиц, проигравшие иски, а потом втягиваться в затяжную процедуру взыскания средств, что могло длиться неделями или даже месяцами. Через АСИП счета разыскивают в течение одного дня, а списания могут произойти за несколько суток. Украинцы часто не успевают спрятать свои деньги или снять их через банкоматы.
При этом НБУ в своем документе ссылается на законопроект №5660 "О принудительном выполнении решений", который был принят в первом чтении еще до вторжения - 14 июня 2021 года.
Там как раз и содержится требование о подключении всех банков к АСИП.
Однако, на текущий момент закон не вступил в силу, его даже не приняли во втором чтении. Но НБУ решил заранее прощупать почву на предмет массового подключения банков к АСИП, что пока не является обязательным требованием.
Может быть, НБУ что-то знает о скором принятии документа, а может, просто пытается подстегнуть банки и сделать еще более массовыми автоматические аресты счетов в Украине.
Сейчас к АСИП подключено 20 банков из 65 действующих:
- Приватбанк
- Универсалбанк (Monobank)
- Окси Банк
- ТАСкомбанк
- Индустриалбанк
- Банк Восток
- ПроКредит Банк
- Банк Львов
- Райффайзен банк
- Кредобанк
- ОТП Банк
- Идея Банк
- Агропросперис Банк
- Укрсиббанк
- Банк Авангард
- Сенс Банк
- Банк Альянс
- Банк Пивденный
- Ощадбанк
- Альтбанк
Как писала "Страна", НБУ заявил о национализации "Сенс Банка", которым владели российские олигархи Фридман и Авен.
Накануне государственный Укрэксимбанк официально отказался менять ветхий доллар и евро.