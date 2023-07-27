НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов, а для этого подключить все банки к автоматической системе.

Нацбанк призывает украинские банки подключиться к Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).

Об этом регулятор заявил во внутреннем письме №11-0008/53105, оказавшемся в распоряжении "Страны".

АСИП позволяет судебным исполнителям быстро находить счета украинцев в банках, арестовывать деньги на них для выполнения судебных решений, и принудительно (без согласования с людьми) списывать средства. До внедрения автоматизированной системы арестов исполнителям приходилось вручную составлять письма в каждый банк, чтобы выяснить наличие счетов лиц, проигравшие иски, а потом втягиваться в затяжную процедуру взыскания средств, что могло длиться неделями или даже месяцами. Через АСИП счета разыскивают в течение одного дня, а списания могут произойти за несколько суток. Украинцы часто не успевают спрятать свои деньги или снять их через банкоматы.

При этом НБУ в своем документе ссылается на законопроект №5660 "О принудительном выполнении решений", который был принят в первом чтении еще до вторжения - 14 июня 2021 года.

Там как раз и содержится требование о подключении всех банков к АСИП.

Однако, на текущий момент закон не вступил в силу, его даже не приняли во втором чтении. Но НБУ решил заранее прощупать почву на предмет массового подключения банков к АСИП, что пока не является обязательным требованием.

Может быть, НБУ что-то знает о скором принятии документа, а может, просто пытается подстегнуть банки и сделать еще более массовыми автоматические аресты счетов в Украине.

Сейчас к АСИП подключено 20 банков из 65 действующих:

Приватбанк Универсалбанк (Monobank) Окси Банк ТАСкомбанк Индустриалбанк Банк Восток ПроКредит Банк Банк Львов Райффайзен банк Кредобанк ОТП Банк Идея Банк Агропросперис Банк Укрсиббанк Банк Авангард Сенс Банк Банк Альянс Банк Пивденный Ощадбанк Альтбанк

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