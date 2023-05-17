Вкладчики Silicon Valley Bank забирали с его счетов деньги со скоростью миллион долларов в секунду, лишив его 42 миллиардов долларов всего за один рабочий день.

Об этом заявил бывший глава SVB Грег Беккер, выступая во вторник на слушаниях в банковском комитете сената США.

По его словам, суммарно 142 миллиарда долларов, которые успели вывести или пожелали получить вкладчики за два дня, составляли 80% всех депозитов банка.

"Я не верю, что какой-либо банк может выжить при банковском бегстве с такой скоростью и масштабом, который оказался далеко впереди исторических прецедентов", – отметил Беккер.

Он добавил, что предыдущий рекорд бегства вкладчиков в США оценивался в $19 миллиардов за 16 дней.

Также Беккер высказал сожаление о том, что он назвал "разрушительным крахом" банка, спровоцировавшим худший банковский кризис с 2008 года.

Мнение Беккера контрастирует с мнением регулирующих органов и руководителей банковской отрасли, которые обвиняли руководство SVB в неспособности управлять процентными рисками. Председатель банковского комитета сената Шеррод Браун заявил, что банк неоднократно игнорировал предупреждения о явных рисках со стороны федеральных и государственных чиновников.

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. SVB - это один из ключевых кредиторов для технологических стартапов, расположенный в Калифорнии.

Спустя неделю экономисты заявили, что почти 200 американских кредитных организаций находятся в зоне риска.