Нацбанк Украины всерьез взялся за платежные системы и операторов криптовалютного рынка: регулятор собирает информацию о произведенных через них переводах и сделках.

На днях НБУ разослал по банковской системе внутреннее письмо №24-0006/54169 на эту тему, оказавшее в распоряжении "Страны".

В этом документе регулятор затребовал данные об объемах операций по электронной коммерции у четырех финансовых организаций и четырех сайтов, информацию о приеме и переводе средств, а также все выписки по всем их счетам с начала 2023 года по текущее время.

"Страна" собрала информацию о финансовых организациях, которыми интересуется НБУ:

ООО "Е-Пэй" с капиталом 5 млн грн, зарегистрирована в Днепре, владельцы Максим и Игорь Сигаловы, работает более 14 лет;

ООО "Укрфинстандарт" с капиталом 7,2 млн грн, зарегистрирована в Днепре, владельцы Святослав Белоусов и Юрий Зинченко, работает более 11 лет;

ООО "Даймонд Пэй" с капиталом 7,1 млн грн, зарегистрирована в Днепре, владелец Виктория Голубева, работает более семи лет;

ООО "Икс Пэй Груп" с капиталом 425 тыс. грн, зарегистрирована в Киеве, владельцы Андрей Брюховецкий и Руслан Куличенко, работает более шести лет.

Активы этих небанковских финансовых организаций исчисляются сотнями миллионов гривен.

НБУ запросил также детальную информацию о сайтах таких организаций:

Kuna Fintech Limited (Англия) — kuna.io;

ТОВ "Коинпэй ЮА" (Украина) — coinpay.ua;

Geo Development OU (Эстония) — geo-pay.net;

UAB Qmall (Литва) — qmall.io.

Через все эти сайты проходят сделки с криптовалютами и цифровыми активами. Самой раскрученной и популярной считается платформа Kuna.io, позволяющая людям покупать криптовалюты за гривну и доллар, она была основана Михаилом Чобаняном в 2015 году.

В своем документе НБУ не указывает, с какой целью собирает информацию. Известно, что банкам дали семь рабочих дней для подачи данных. Но пока неизвестно, последуют ли за этим какие-либо запреты или ограничения по платежам или сделками с криптовалютами.

Ранее, в начале июня, НБУ приказал банкам отчитываться о карточных платежах украинцев.

А на днях регулятор возобновил плановые проверки банков и небанковских учреждений.