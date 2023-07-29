Национальный банк Украины с сегодняшнего дня возобновил плановые проверки банков и небанковских учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Проверки коснутся сфер финансового мониторинга, санкций и валютного надзора. Они не осуществлялись с прошлого лета - 15 июня 2022 года.

Из соображений безопасности чиновники НБУ лично ездить по банкам не станут, а будут запрашивать удаленный доступ к базам данных.

Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Нацбанк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.

Такие нормы предусмотрены в постановлении правления НБУ от 27 июля 2023 года.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов, а для этого подключить все банки к автоматической системе. Нацбанк призывает украинские банки подключиться к Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).

Также мы рассказывали, что НБУ заявил о национализации "Сенс Банка", которым владели российские олигархи Фридман и Авен.