Первому зампреду НБУ Катерине Рожковой арестуют банковские счета по делу Платинум Банка.

Хозяйственный суд г. Киева выдал исполнительный документ на взыскание задолженности с первого заместителя председателя Нацбанка Катерины Рожковой. Информация из Единого реестра должников полностью совпадает с ее данными - ФИО и дата рождения (27 апреля 1972 года). Номер исполнительного производства 72392283, а взыскание будет производить Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

Известно, что Фонд гарантирования вкладов физлиц давно судится с акционерами и топ-менеджментом Платинум Банка, где Катерина Рожкова была одним из руководителей до прихода в Нацбанк. А 12 июня 2023 года ФГВФЛ заявил о том, что выиграл спор о взыскании по этому делу 1,48 млрд грн, и в числе соответчиков была, в том числе, и Рожкова: рассмотрение происходило Северном апелляционном хозяйственном суде, а делу был присвоен номер 910/12955/20.

1,48 млрд грн - это задолженность без судебных издержек и комиссии государственного исполнителя, которая обычно составляет 10%.

Речь шла о солидарной ответственности Рожковой, которая в 2014-2015 годах была и.о. председателя Платинум Банка, первого зампреда Платинума Константина Смольского, экс-главы набсовета этого банка Григория Гуртового и др. Общая сумма ответственности - 1,48 млрд грн.

Открытие исполнительного производства на Катерину Рожкову, о котором стало известно сегодня, значит фактический арест ее банковских счетов.

"Это стандартная ситуация для подобных историй. Вместе с открытием судом исполнительного производства, судебный исполнитель сразу обращается в автоматизированную систему ареста счетов, к которой сейчас подключены 20 действующих банков, и сразу же происходит поиск и арест всех ее счетов. Все случается быстро - день в день. Потом банки сообщают, сколько на них средств, а исполнитель получает документ на их списание и начинает взыскание. Пока исполнитель не получит нужную сумму, счета будут находиться под арестом", - прокомментировал "Стране" ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Юристы допускают, что Катерина Рожкова могла подготовиться к будущим арестам и закрыть свои банковские счета сразу после проигрыша Фонду гарантирования 12 июня 2023 года. Однако единственный счет, который она вряд ли смогла закрыть - это зарплатный от Национального банка, в котором работает.

"На этот счет также должен быть наложен арест, единственное, что по новым правилам должна получать первый зампред НБУ - это две минимальные зарплаты, то есть 13 400 грн. Государство оставило такую сумму для граждан-должников. Все остальное судебный исполнитель должен будет автоматом списывать по решению суда", - уточнил процедуру Кравец.

Он объяснил, что взыскание задолженности при солидарной ответственности ответчиков происходит автоматически в полном объеме с дальнейшим возвратом средств при возникновении излишка.

"Например, если у каждого ответчика найдут на счетах крупные суммы, то с каждого судебный исполнитель по процедуре должен сначала списать вышеупомянутые 1,48 млрд грн. Чтобы истец - Фонд гарантирования вкладов - получил сумму возмещения в 1,48 млрд грн. А после ответчикам пропорционально вернут излишек суммы. Если нужная сумма не будет найдена на банковских счетах, то исполнитель может разыскивать имущество ответчиков (машины, квартиры и пр.) и взыскивать его для продажи", - говорит Кравец.

Напомним, 6 октября прошлого года Катерина Рожкова назначила себя и.о. председателя Нацбанка до прихода нового руководителя.

А уже 7 октября экс-глава "Ощадбанка" Андрей Пышный стал новым главой Национального банка - его назначение поддержали депутаты Верховной Рады.