Украинские банки формально подходят к выполнению требований по финансовому мониторингу и недостаточно хорошо противодействуют отмыванию средств и финансированию терроризма.

Такое заключение выдал Национальный банк в своем внутреннем письме №25-0007/48533, оказавшемся в распоряжении "Страны".

В этом документе НБУ в пух и прах разнес организацию финмона в нашей банковской системе. У регулятора оказалось множество претензий:

Политику банков по финмону назвали формальной и декларативной, которая реально не обеспечивает контроля за рисками отмывания средств. Банки обвинили в неправильном определении своего профиля рисков: без учета специфики деятельности, характера и масштаба деятельности, географического расположения банков и их клиентов, состава банковских услуг и пр. Финансистов упрекнули в том, что они недостаточно строго проверяют клиентов и операции, которые могут иметь отношение к РФ. Оценка клиентов не учитывает всех рисков, которые могут возникать при их обслуживании. Внутренние аудиторские проверки банков и их отчеты не содержат деталей инспекций и являются поверхностными и декларативными. Новые услуги/технологии, которые запускает банк, не анализируются с точки зрения риска отмывания денег.

Это основные упреки и обвинения Нацбанка, по которым он потребовал от финансистов доработок.

Отдельно НБУ прошелся по вопросу мер банков в отношении клиентов, к которым применяются санкции. От банков потребовали чаще и тщательнее проводить, то, что регулятор называет независимой проверкой и оценкой риско-профиля.

На практике это значит, что банкиры будут чаще шерстить свои клиентские списки и быстрее выявлять среди них тех, к кому должны применяться санкции — и простых людей, и организации. А после применять меры:

арест средств и блокировка счета;

принудительное закрытие счетов в одностороннем порядке.

Одни банки перед этим связываются с людьми или предприятиями и предупреждают их обо всем, и у тех есть шанс быстро снять деньги через банкоматы/кассы, а другие делают клиентам неприятный сюрприз.

Говоря о выявлении подсанкционных лиц, НБУ в письме №25-0007/48533 отметил, что банки должны следить не только за украинскими санкциями, но и теми санкциями, которые вводят другие государства, межгосударственные объединения, международные организации.

Перечислив все нарушения и недочеты Национальный банк потребовал от финансистов в кратчайшие сроки устранить все недостатки финмониторинга, переоценить свои риски и клиентов, и не позже чем через месяц отчитаться о выполнении перед своими наблюдательными советами.

"Многие банки получили негативные оценки за некачественный финансовый мониторинг в 2023 году, НБУ не сдерживал себя и активно выписывал штрафы. О них заявлялось публично и все видели наказание Укргазбанка на 64 млн грн и Мотор-Банка на 10 млн грн. Потому новое письмо регулятора по финмону воспринимают как предупреждение, и постараются устранить названные им пробелы. Для клиентов это не значит ничего хорошего. Людей и бизнес начнут еще чаще проверять, задавать больше вопросов по назначению их финансовых операций и происхождению средств. А значит, что по итогу будет еще больше арестов средств и принудительных закрытий счетов", — прокомментировал "Стране" новые требования Нацбанка заместитель председателя правления одного из крупных банков.

Ранее мы писали о том, что почем банки собирают ветхий доллар/евро и куда отвозят. Нацбанк затребовал данные о комиссиях и маршрутах.

А также, что Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых.