Нацбанк опустил учетную ставку сразу на 3%, из-за этого банки опустят депозитные ставки для населения.

Национальный банк принял решение о снижении с 28 июля 2023 года размера своей учетной ставки на 3% — с 25% до 22% годовых.

Об этом заявил председатель НБУ Андрей Пышный, и пообещал целый цикл снижения — уменьшение учетки продолжится и дальше при наличии предпосылок.

Решение правления Пышный объяснил уменьшением текущего уровня инфляции с января по июнь 2023 года с 26% до 12,8%. И сообщил, что Нацбанк улучшил свой инфляционный прогноз на 2023 год с 148% до 10,6%, а на 2024-й — с 8,5% до 6%.

Прогноз по росту ВВП Украины регулятор улучшил с 2% до 2,9%. Международная финансовая помощь нашей стране от иностранных партнеров в этом году ожидается на уровне $42 млрд.

"Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноз дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений. Это важный элемент обеспечения курсовой устойчивости при смягчении валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса. В то же время, снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики", — сказал Пышный.

В последний раз НБУ пересматривал свою ставку в июне 2022 года, и тогда из-за роста инфляции она была поднята с 10% до 25% годовых.

Из-за снижения учетки до 22% будет уменьшена доходность депозитных сертификатов Нацбанка:

• краткосрочных депозитных сертификатов (overnight) — с 20% до 18%;

• 3-месячных депозитных сертификатов — с 25% до 22%

Именно в эти депосертификаты банки вкладывают значительную часть депозитов, которые собирают у населения. Потому вслед за ставками по сертификатам НБУ будут снижаться и ставки по депозитам физлиц.

Нацбанковские кредиты рефинансирования подешевеют с 27% до 24% годовых.

Оценивая ситуацию в экономике Андрей Пышный выделил следующие риски

1. Снижение объемов или утрата ритмичности поступления международной помощи.

2. Возобновление существенного дефицита электроэнергии в результате значительных разрушений энергетической инфраструктуры, что приведет к ограничению экономической активности и экспорта, увеличению потребности в импорте и, соответственно, усилению давления на валютном рынке.

3. Новые масштабные удары по инфраструктуре, ограничивающие экспортную логистику, а также экономический потенциал страны в целом.

4. Возникновение дополнительных бюджетных потребностей (для поддержки обороноспособности, ликвидации последствий терактов и т.п.) и значительных дефицитов, в частности, в энергетической сфере.

5. Дальнейшие усложнения для экспорта агропродукции, в частности, продление или расширение торговых ограничений отдельными европейскими странами.

Зампред НБУ Сергей Николайчук уточнил, что из-за остановки зернового коридора Украина недополучает $2 млрд. Но в Нацбанке все же рассчитывают, что украинские агропроизводители смогут вывести свою продукцию (зерно, мало и прочее) с июля 2023 года по июнь 2024 года.