Ориентировочное население Украины сейчас составляет 29 млн человек. Это грозит тем, что некому будет создавать ВВП.

Об этом сообщает Украинский институт будущего. В сообщении отмечается следующее:

8,6 млн украинцев не вернулись в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИМ, составляет 29 млн человек.

Работают только 9,1-9,5 млн украинцев, а если отнять бюджетников, остается около 6-7 млн человек. Они и есть упряжка, которая везет на себе других – 22-23 млн человек, в т.ч. пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т.д.

Коэффициент фертильности уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения должно быть больше 2.

Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих.

Именно поэтому вопрос демографии должен быть озвучен Президентом Украины как приоритетный на сегодняшний день и нуждающийся в неотложных мерах, считают в институте.

Ранее мы сообщали о прогнозе катастрофического падения рождаемости в Украине на 2023 год.

И о том, что ураинский бизнес не может найти рабочих из-за эмиграции и мобилизации.

Также мы писали, что темпы роста мирового населения продолжают сокращаться.