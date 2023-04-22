Украине нужно в десять раз больше помощи, чем то, что она получает в настоящее время.

Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник.

"Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но: этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы покончить с российской агрессией в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на военные поставки", - написал Мельник на своей странице в Twitter.

Напомним, на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал задержку в реализации плана Евросоюза по совместной закупке боеприпасов для Украины. По его словам, "цена бездействия измеряется человеческими жизнями".

В ответ глава Евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что "ЕС сделает все возможное, чтобы доставить боприпасы, и доставить быстро".

Ранее мы писали, что в феврале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Запад должен отдать Украине все оружие, которое у него есть. Подоляк отметил, что "Украина должна получать все, что ей необходимо, именно тут и сейчас – не в 2024-м или 2025-м годах".