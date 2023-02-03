Запад должен отдать Украине все оружие, которое у него есть.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Украина должна получать все, что ей необходимо, именно тут и сейчас – не в 2024-м или 2025-м. Это означает, что не нужно привязывать построение национальных ВПК к войне в Украине – нужно отдавать всё, что есть.

То есть, расконсервировать, если нужно, или отдавать с боевого дежурства даже. Потому что этапы войны – это день в день, а не через год, не через два, не через три", – сказал Подоляк.

Ранее мы писали, что сегодня заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что Украина должна получить от Запада военно-морской флот.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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