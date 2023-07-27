В Украине хотят проверить всех безработных. Минэкономики выставило на общественное обсуждение проект приказа, которым утверждается порядок расследования страховых случаев и обоснованности выплат материального обеспечения.

Отметим, что порядок проверок по безработице был и ранее, но теперь его хотят кардинально переписать. Вплоть до того, что к расследованиям станут привлекать даже пограничников, а также запрашивать данные из других стран - нет ли на их территории наших граждан, претендующих на пособия по безработице. То есть, стать на учет на биржу труда в Украине, получать пособия, и, к примеру, уехать в Европу на работу или сидеть там на выплатах для беженцев (а схема с "двойными пособиями" практикуется) не получится.

Стоит отметить, что выплаты по безработице и сроки их получения в прошлом году и так ограничили. Платят от 1000 до 6700 гривен ежемесячно, но не больше трех месяцев. Дальше нужно подаваться на пособие по-новому. Но это не касается лиц предпенсионного возраста - они могут получать деньги около года.

Но, кроме пособий по безработице, от центра занятости можно получить и другие деньги, к примеру, на свой бизнес, и там суммы уже побольше - порядка 100 тысяч.

Если же в ходе расследования безработного уличат в нарушении правил, с него могут снять статус, а бюджетную помощь придется вернуть.

"Главное, чтобы в условиях войны и важности социальной поддержки для многих украинцев, эти нововведения не повлияли на доступность выплат для людей", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Разбирались, как будут проверять безработных.

Пробьют по базам, у работодателя и за границей

Как указано в пояснительной записке к проекту Минэкономики, он разработан по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, и является нормативкой к закону о реформировании службы занятости, который был принят еще осенью прошлого года, но пока так и не начал полноценно работать.

В проекте прописал новый порядок расследований по безработице. "Расследования касательно пособий формально были и ранее, прежний порядок появился еще в 2009 году. Но он уже устарел", — говорит Забловский. По данным Минэкономики, в 2021 году было проведено около 144 тысяч проверок, по итогам которых с 2,5 тысяч граждан сняли статус безработных, выявлено 1,5 тысячи случаев переплаты пособий. То есть, как видим, эффективность прежних проверок была достаточно невысокой.

В Минэкономики рассчитывают, что принятие нового приказа "будет способствовать обеспечению обоснованности назначений и выплат материального обеспечения".

Новая схема будет включать несколько этапов.

Первый — сверка информации, поданной безработным при регистрации на бирже, с государственными базами данных и реестрами. В том числе, с реестром пенсионного фонда, социального страхования, данными пограничной службы по пересечению границ и т.д.

Второй этап — обмен данными с соседними странами касательно нахождения на их территории лиц, которые имеют в Украине статус безработных и претендуют на выплаты. Стоит отметить, что многие украинцы еще до войны начали практиковать схемы, по которым официально регистрировались на бирже труда, получали пособие и справки для оформления субсидии, а сами уезжали на заработки в Европу. С началом войны появилась "двойная регистрация" - в Украине на бирже труда, и в Европе в качестве беженца (с получением соответствующих пособий). Теперь эту схему, как видно, хотят пресечь.

Третий этап - выездные проверки работодателей (у которых человек уже, якобы, не работает) или, скажем, оформлен в простое.

К расследованиям будут подключать, помимо Государственного центра занятости, Минфин, Минюст, Пенсионный фонд, Государственные налоговую и пограничную службу.

В итоге, как говорится в анализе влияния регуляторного акта, удастся предотвратить лишнее расходование средств на сумму свыше 2,5 млн гривен.

Смогут "выгонять" с биржи труда, снимать пособия и закрывать доступ к субсидиям

Отметим, что по безработным в Украине и так с начала войны регулярно закручивают гайки. В частности если ранее можно было получать пособие в размере 50-100% от прежней зарплаты, то сейчас - от 1000 до 6700 тысяч гривен, и не больше трех месяцев.

К тому же для мужчин регистрация на бирже труда увеличивает риски по мобилизации. Поэтому украинцы все реже оформляют статус безработных. К примеру, если до войны на бирже стояло около миллиона граждан, то с января по мая 2023 года, по данным Минэкономики, статус безработных получило всего 321,3 тысячи человек, а помощь получало еще меньше — 197,1 тысяча. При этом, средний размер пособия составил всего 3,8 тысяч гривен при средней зарплате по стране за этот период — около 14,6 тысяч.

Правда, есть еще выплаты на открытие своего бизнеса, а это порядка 100 тысяч гривен. Но получить их не так просто (нужен бизнес-план, который не всегда находит одобрение у чиновников).

Но с запуском новых проверок станет сложнее получать любые выплаты - и скромные пособия, и средства "на бизнес". Более того, украинцы еще и рискуют угодить в "черный список" по работе.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит, что новые расследования позволят запустить закон по реформированию системы поддержки безработнымх, принятый в прошлом году.

А там есть немало интересных пунктов. К примеру, статья 45, в которой прописаны основания, по которым с человека могут снять статус безработного, и, соответственно, выплаты.

Снимут с регистрации на бирже и лишат денег, к примеру, в таких случаях:

- если вы дважды откажетесь от предлагаемой центром занятости работы (даже если, скажем, она вас не устраивает по условиям или зарплате)

- если прервете переобучение без уважительных причин (сроки непосещения занятий, которые могут оказаться критическими, не уточняются. То есть, в теории это может быть и разовый "прогул")

- Непосещение без уважительных причин центра занятости в течение 30 рабочих дней после назначения визита

- Если вы не подтвердите намерение оставаться в статусе безработного в течение 30 дней с момента последнего посещения центра занятости

- Если вы подадите на биржу труда недостоверные данные

- Если будет установлен факт выполнения вами оплачиваемой работы, кроме того, что предоставит центр занятости

- В случае выезда за пределы страны

- Если вы уже за границей больше 14 дней

И, если вас лишат статуса безработного, то регистрироваться на бирже по-новому вы сможете не ранее чем через 90 дней.

Также по-новому прописали порядок получения выплат по частичной безработице (к примеру, если предприятие в простое).

Такие выплаты снимут, если человек откажется от перевода на другую работу на полный день. На выплаты не смогут претендовать также работники предприятий, у которых есть долги по зарплатам или ЕСВ за последние 6 месяцев.

То есть, претендовать на пособия, даже такие небольшие, как сейчас смогут далеко не все украинцы, оставшиеся без работы. Но главное, если у человека не будет ни работы, ни справки с биржи, его могут лишить права на субсидию, то есть, придется платить за коммуналку уже по полной. Эксперты не исключают, что вопрос субсидий - далеко не последняя причина готовящейся верификации безработных. Ведь, как ожидается, с осени поток претендентов на бюджетные компенсации по ЖКХ вырастет (в том числе, из-за повышения цен на электроэнергию), что приведет к необходимости увеличения финансирования по субсидиям.